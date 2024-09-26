Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1822 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1822 CvC
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 талеров 1822 CvC
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1822 CvC
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/12 талера 1822 CvC
Средняя цена 70 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1822 CvC
Средняя цена 50 $
Продажи
0 9
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск