1 пфенниг 1822 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1822 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 70 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

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