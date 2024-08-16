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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/12 талера 1821 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1821 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/12 талера 1821 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1821
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1821 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63434 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 15 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Heritage - December 16, 2022
Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Stephen Album - November 4, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 4 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1821 CvC на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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