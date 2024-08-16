Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/12 талера 1821 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/12 талера
- Год 1821
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1821 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63434 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 15 декабря 2022.
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Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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