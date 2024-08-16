1/12 талера 1821 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1821 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63434 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 15 декабря 2022.

Сохранность UNC (16) AU (8) XF (3) VF (1) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS63 (4) Сервис PCGS (5)

Продавец Все фирмы

Emporium Hamburg (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (7)

Heritage (2)

Höhn (5)

Katz (1)

Künker (4)

Russiancoin (13)

Stephen Album (3)

Teutoburger (2)

VL Nummus (1)

WAG (1)