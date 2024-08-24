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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1821 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1821 CvC
Средняя цена 9100 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1821 CvC
Средняя цена 210 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/12 талера 1821 CvC
Средняя цена 120 $
Продажи
1 41
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