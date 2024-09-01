Талер 1821 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1821 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2188 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 15250 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

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