Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1821 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал Талер
- Год 1821
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1821 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2188 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 15250 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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