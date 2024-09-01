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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1821 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - Талер 1821 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - Талер 1821 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал Талер
  • Год 1821
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1821 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2188 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 15250 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Möller (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
9343 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC PL
Цена
8257 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1821 CvC на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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