24 мариенгроша 1821 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1821 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1654 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.

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