Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1821 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1821
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1821 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1654 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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