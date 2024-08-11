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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1821 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1821 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1821 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1821
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1821 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1654 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Heritage - September 17, 2020
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Heritage - September 17, 2020
Продавец Heritage
Дата 17 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Heritage - September 27, 2015
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Heritage - September 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе CNG - January 15, 2013
Продавец CNG
Дата 15 января 2013
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1821 CvC на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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