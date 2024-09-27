1/12 талера 1826 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1826 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25079 проданному на аукционе Heritage Auctions за 300 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.

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