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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/12 талера 1826 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1826 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/12 талера 1826 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1826
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1826 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25079 проданному на аукционе Heritage Auctions за 300 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Александр (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе Александр - February 14, 2018
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе Александр - November 22, 2017
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1826 CvC на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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