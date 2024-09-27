Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/12 талера 1826 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/12 талера
- Год 1826
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1826 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25079 проданному на аукционе Heritage Auctions за 300 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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