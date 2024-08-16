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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1826 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1826 CvC
Средняя цена 230 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1826 CvC "BRAUNSCHW"
Средняя цена 210 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/12 талера 1826 CvC
Средняя цена 90 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1826 CvC
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1826 CvC
Средняя цена 85 $
Продажи
0 15
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