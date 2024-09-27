Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1826 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1826 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1 пфенниг 1826 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,65 - 2,19 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1826
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1826 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1803 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Russiancoin (8)
  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Heritage - August 27, 2015
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1826 CvC на аукционе Heritage - August 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 августа 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Карла II Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1826 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские медные монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск