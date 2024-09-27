1 пфенниг 1826 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1826 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1803 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.

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