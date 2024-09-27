Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1826 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,65 - 2,19 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1826
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1826 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1803 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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