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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1826 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1826
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1826 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12998 проданному на аукционе Heritage Auctions за 299 USD. Торги состоялись 22 сентября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Heritage - September 23, 2005
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность MS62 ICG
Цена
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Где продать?

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