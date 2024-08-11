24 мариенгроша 1826 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1826 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12998 проданному на аукционе Heritage Auctions за 299 USD. Торги состоялись 22 сентября 2005.

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