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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1826 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Разновидность: "BRAUNSCHW"

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1826 года CvC "BRAUNSCHW" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1826 года CvC "BRAUNSCHW" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1826
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1826 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Heritage - July 2, 2020
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Heritage - July 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность XF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Heritage - September 10, 2004
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Heritage - September 10, 2004
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2004
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Münzen & Medaillen - November 6, 2002
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 6 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1826 CvC на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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