Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1826 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Разновидность: "BRAUNSCHW"
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1826
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1826 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2004
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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