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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/12 талера 1825 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1825 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/12 талера 1825 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1825
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1825 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61392 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 2 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Heritage - December 3, 2020
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Heritage - December 3, 2020
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1825 CvC на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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