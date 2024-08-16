1/12 талера 1825 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1825 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61392 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 2 декабря 2020.

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