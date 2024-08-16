Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/12 талера 1825 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/12 талера
- Год 1825
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1825 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61392 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 2 декабря 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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