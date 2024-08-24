Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Брауншвейг-Вольфенбюттель
1825
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период:
1813-1871
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
Главная
Каталог
Брауншвейг-Вольфенбюттель
1825
Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1825 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Пробные
Золотые монеты
10 талеров 1825 CvC
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
10
5 талеров 1825 CvC
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
2
Дукат 1825 CvC
Средняя цена
9900 $
Продажи
0
5
2 1/2 талера 1825 CvC
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
7
Серебряные монеты
24 мариенгроша 1825 CvC
Средняя цена
—
Продажи
0
0
24 мариенгроша 1825 CvC
"BRAUNSCHW"
Средняя цена
420 $
Продажи
0
9
1/12 талера 1825 CvC
Средняя цена
50 $
Продажи
0
28
1/24 талера 1825 CvC
Средняя цена
210 $
Продажи
0
5
Медные монеты
1 пфенниг 1825 CvC
Средняя цена
—
Продажи
0
7
Пробные монеты
5 талеров 1825 CvC Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Лучшие предложения
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион
24 авг. 2024
Katz Auction
Аукцион
11 авг. 2024
Pesek Auctions
Аукцион
23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Категория
Зактрыть
???
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить