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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1825 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1825 CvC
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 талеров 1825 CvC
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1825 CvC
Средняя цена 9900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1825 CvC
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1825 CvC
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1825 CvC "BRAUNSCHW"
Средняя цена 420 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/12 талера 1825 CvC
Средняя цена 50 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1/24 талера 1825 CvC
Средняя цена 210 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1825 CvC
Средняя цена
Продажи
0 7

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1825 CvC Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
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