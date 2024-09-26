Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 1/2 талера 1825 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1825
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1825 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4699 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
776 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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