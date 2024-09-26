Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1825 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 10 талеров
- Год 1825
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1825 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24771 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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