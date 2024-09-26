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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1825 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 10 талеров 1825 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 10 талеров 1825 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1825
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1825 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24771 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
1421 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Heritage - January 9, 2017
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Stack's - August 10, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Heritage - January 4, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Heritage - April 16, 2014
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1825 CvC на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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