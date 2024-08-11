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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1825 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1825 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1 пфенниг 1825 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Sebastian Sänn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,65 - 2,19 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1825
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1825 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (7)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1825 CvC на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1825 CvC на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1825 CvC на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1825 CvC на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1825 CvC на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1825 CvC на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1825 CvC на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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