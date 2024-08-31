24 мариенгроша 1825 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1825 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5574 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

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