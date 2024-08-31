Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1825 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Разновидность: "BRAUNSCHW"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1825
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1825 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5574 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
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- Teutoburger (3)
- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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