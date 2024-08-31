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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1825 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Разновидность: "BRAUNSCHW"

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1825 года CvC "BRAUNSCHW" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1825 года CvC "BRAUNSCHW" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1825
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1825 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5574 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1825 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1825 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1825 CvC на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1825 CvC на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1825 CvC на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1825 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 5, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1825 CvC на аукционе Künker - June 20, 2006
Продавец Künker
Дата 20 июня 2006
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1825 CvC на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1825 CvC на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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