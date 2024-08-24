Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/24 талера 1825 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7309 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/24 талера
- Год 1825
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/24 талера 1825 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6560 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 330 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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