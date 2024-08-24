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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/24 талера 1825 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/24 талера 1825 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/24 талера 1825 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7309 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1825
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/24 талера 1825 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6560 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 330 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1825 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1825 CvC на аукционе Heritage - September 13, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1825 CvC на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1825 CvC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1825 CvC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1825 CvC на аукционе Heritage - June 2, 2008
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1825 CvC на аукционе Heritage - June 2, 2008
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2008
Сохранность AU58 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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