1/24 талера 1825 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/24 талера 1825 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6560 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 330 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность UNC (1) AU (2) XF (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU58 (1) Сервис PCGS (1) NGC (1)