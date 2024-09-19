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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/12 талера 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1823 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/12 талера 1823 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1823
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3939 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 1 июня 2012.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1823 CvC на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1823 CvC на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1823 CvC на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1823 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1823 CvC на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1823 CvC на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1823 CvC на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1823 CvC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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