Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/12 талера 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/12 талера
- Год 1823
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3939 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 1 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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