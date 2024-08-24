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Брауншвейг-Вольфенбюттель
1823
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период:
1813-1871
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
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Брауншвейг-Вольфенбюттель
1823
Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1823 года
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Золотые монеты
5 талеров 1823 CvC
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
2
Серебряные монеты
24 мариенгроша 1823 CvC
Средняя цена
210 $
Продажи
0
7
24 мариенгроша 1823 CvC
Средняя цена
380 $
Продажи
0
3
1/12 талера 1823 CvC
Средняя цена
80 $
Продажи
0
7
1/12 талера 1823 CvC
Средняя цена
85 $
Продажи
0
2
1/24 талера 1823 CvC
Средняя цена
70 $
Продажи
0
12
6 пфеннигов 1823 CvC
Средняя цена
—
Продажи
0
2
4 пфеннига 1823 CvC
Средняя цена
130 $
Продажи
0
10
Медные монеты
2 пфеннига 1823 CvC
Средняя цена
40 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1823 CvC
Средняя цена
65 $
Продажи
0
10
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Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Категория
Зактрыть
???
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
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