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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1823 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1823 CvC
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1823 CvC
Средняя цена 210 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1823 CvC
Средняя цена 380 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/12 талера 1823 CvC
Средняя цена 80 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/12 талера 1823 CvC
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/24 талера 1823 CvC
Средняя цена 70 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1823 CvC
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1823 CvC
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1823 CvC
Средняя цена 40 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1823 CvC
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
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