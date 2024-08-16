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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/24 талера 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/24 талера 1823 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/24 талера 1823 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7309 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1823
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/24 талера 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3935 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 1 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (4)
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1823 CvC на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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