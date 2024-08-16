1/24 талера 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/24 талера 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3935 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 1 июня 2012.

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