Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1823 года CvC "Тип 1816-1823" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1823
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1641 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
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