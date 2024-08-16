24 мариенгроша 1823 года CvC "Тип 1816-1823" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1641 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.

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