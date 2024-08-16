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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1823 года CvC "Тип 1816-1823" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1823 года CvC "Тип 1816-1823" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1823 года CvC "Тип 1816-1823" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1823
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1641 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (3)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1823 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1823 CvC на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1823 CvC на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1823 CvC на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1823 CvC на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1823 CvC на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1823 CvC на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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