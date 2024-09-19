5 талеров 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1823 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1990 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2200 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2017.

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