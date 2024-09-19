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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

5 талеров 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 5 талеров 1823 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 5 талеров 1823 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1931 oz) 6,0071 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1823
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1823 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1990 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2200 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2017.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1823 CvC на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
2401 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1823 CvC на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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