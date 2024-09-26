Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
6 пфеннигов 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,392 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,348 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1823
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Teutoburger (2)
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