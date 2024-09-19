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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

4 пфеннига 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1823 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 4 пфеннига 1823 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 1,237 гр
  • Чистого серебра (0,0074 oz) 0,2313 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1823
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 4 пфеннига 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2293 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1823 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1823 CvC на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1823 CvC на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1823 CvC на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1823 CvC на аукционе Heritage - July 5, 2018
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1823 CvC на аукционе Heritage - July 5, 2018
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1823 CvC на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1823 CvC на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1823 CvC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1823 CvC на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1823 CvC на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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