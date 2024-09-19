4 пфеннига 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 4 пфеннига 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2293 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.

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