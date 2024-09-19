Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
4 пфеннига 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 1,237 гр
- Чистого серебра (0,0074 oz) 0,2313 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1823
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 4 пфеннига 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2293 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- Möller (2)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 пфеннига 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск