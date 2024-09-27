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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1823 года CvC "Тип 1823-1829" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1823 года CvC "Тип 1823-1829" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1823 года CvC "Тип 1823-1829" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1823
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1823 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5098 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1823 CvC на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1823 CvC на аукционе Auctiones - May 22, 2016
Продавец Auctiones
Дата 22 мая 2016
Сохранность AU
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 160 CHF
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1823 CvC на аукционе Auctiones - December 13, 2015
Продавец Auctiones
Дата 13 декабря 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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