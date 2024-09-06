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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1823 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 2 пфеннига 1823 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,63 - 4,31 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1823
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1823 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1823 CvC на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1823 CvC на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1823 CvC на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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