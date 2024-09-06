2 пфеннига 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1823 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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