Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 пфеннига 1823 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,63 - 4,31 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1823
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1823 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск