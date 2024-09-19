1/12 талера 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1818 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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