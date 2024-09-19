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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/12 талера 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1818 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/12 талера 1818 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1818
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1818 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1818 FR на аукционе Monnaies d'Antan - May 29, 2021
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1818 FR на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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