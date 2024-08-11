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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/12 талера 1816 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1816 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/12 талера 1816 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1816
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1816 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2288 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (2)
  • Teutoburger (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1816 FR на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1816 FR на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1816 FR на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1816 FR на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1816 FR на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1816 FR на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1816 FR на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1816 FR на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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