Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/12 талера 1816 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/12 талера
- Год 1816
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1816 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2288 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Künker (2)
- Rzeszowski DA (2)
- Teutoburger (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/12 талера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск