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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1816 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1816 FR
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1816 FR
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1816 FR
Средняя цена 230 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/12 талера 1816 FR
Средняя цена 75 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1816 FR
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1816 FR
Средняя цена 50 $
Продажи
0 7
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