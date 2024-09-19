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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

6 пфеннигов 1816 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1816 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 6 пфеннигов 1816 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,392 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,348 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1816
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1816 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 65 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1816 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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