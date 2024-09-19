6 пфеннигов 1816 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1816 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 65 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

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