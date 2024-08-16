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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

5 талеров 1816 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 5 талеров 1816 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 5 талеров 1816 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1931 oz) 6,0071 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1816
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1816 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 21 марта 2022.

Сохранность
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  • Künker (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1816 FR на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность AU
Цена
3313 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1816 FR на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность VF
Цена
1341 $
Цена в валюте аукциона 1080 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1816 FR на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1816 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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