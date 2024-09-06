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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1816 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1816 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1816 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1816
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1816 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5573 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (4)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1816 FR на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность AU
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1816 FR на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1816 FR на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1816 FR на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1816 FR на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1816 FR на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1816 FR на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1816 FR на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1816 FR на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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