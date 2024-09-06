Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1816 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1816
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1816 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5573 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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