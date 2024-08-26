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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1816 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1816 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1 пфенниг 1816 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,65 - 2,19 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1816
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1816 года со знаком FR. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Herrero (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (3)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1816 FR на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1816 FR на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 160 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1816 FR на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность FR2
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1816 FR на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1816 FR на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1816 FR на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1816 FR на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1816 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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