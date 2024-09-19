Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 1/2 талера 1816 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1816
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1816 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8097 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
3430 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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