2 1/2 талера 1816 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1816 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8097 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность UNC (4) AU (4) VF (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) Сервис PCGS (1)