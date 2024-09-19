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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 1/2 талера 1816 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1816 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 2 1/2 талера 1816 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1816
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1816 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8097 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (2)
  • Stack's (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Spink - January 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1106 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
3430 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Hess Divo - December 6, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Stack's - January 15, 2008
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1816 FR на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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