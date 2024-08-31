Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1829 года CvC "Тип 1827-1829" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 10 талеров 1829 года CvC "Тип 1827-1829" - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 10 талеров 1829 года CvC "Тип 1827-1829" - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1829
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1829 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30623 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12000 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (4)
  • Künker (13)
  • Leu (2)
  • Möller (1)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (5)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Spink - September 28, 2023
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
3883 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Stack's - March 22, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Stack's - August 18, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Heritage - April 27, 2020
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Heritage - January 13, 2020
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Heritage - August 13, 2015
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Карла II Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1829 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские золотые монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 10 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск