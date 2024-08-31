10 талеров 1829 года CvC "Тип 1827-1829" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1829 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30623 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12000 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

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