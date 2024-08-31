Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1829 года CvC "Тип 1827-1829" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 10 талеров
- Год 1829
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1829 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30623 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12000 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
3883 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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