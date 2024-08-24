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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1829 года CvC "Тип 1824-1830" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 10 талеров 1829 года CvC "Тип 1824-1830" - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 10 талеров 1829 года CvC "Тип 1824-1830" - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1829
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1829 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1600 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Westfälische (2)
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
2075 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1829 CvC на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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