10 талеров 1829 года CvC "Тип 1824-1830" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1829 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1600 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.

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