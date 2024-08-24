Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1829 года CvC "Тип 1824-1830" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 10 талеров
- Год 1829
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1829 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1600 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.
Сохранность
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
2075 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Где продать?
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