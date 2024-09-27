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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 1/2 талера 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1829 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 2 1/2 талера 1829 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1829
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1829 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6622 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
622 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Stack's - August 23, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1829 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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