Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 1/2 талера 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1829
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1829 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6622 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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