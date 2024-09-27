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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1829 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 2 пфеннига 1829 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,63 - 4,31 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1829
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1829 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 32 EUR. Торги состоялись 11 октября 2015.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1829 CvC на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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