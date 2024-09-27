2 пфеннига 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1829 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 32 EUR. Торги состоялись 11 октября 2015.

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