Пробный 1 гульден 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробный 1 гульден 1829 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1660 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 DEM. Торги состоялись 14 июня 1999.

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