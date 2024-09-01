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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Пробный 1 гульден 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - Пробный 1 гульден 1829 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - Пробный 1 гульден 1829 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 11,75 гр
  • Чистого серебра (0,3147 oz) 9,7877 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1829
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробный 1 гульден 1829 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1660 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 DEM. Торги состоялись 14 июня 1999.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • UBS (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 гульден 1829 CvC (Пробный) на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 гульден 1829 CvC (Пробный) на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 гульден 1829 CvC (Пробный) на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность XF
Цена
2100 DM
Цена в валюте аукциона 2100 DEM

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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