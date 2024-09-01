Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Пробный 1 гульден 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 11,75 гр
- Чистого серебра (0,3147 oz) 9,7877 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1 гульден
- Год 1829
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробный 1 гульден 1829 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1660 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 DEM. Торги состоялись 14 июня 1999.
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