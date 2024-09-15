Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1829 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Разновидность: "BRAUNSCHW"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1829
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1829 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63251 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 15 декабря 2016.
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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