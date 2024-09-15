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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1829 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Разновидность: "BRAUNSCHW"

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1829 года CvC "BRAUNSCHW" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1829 года CvC "BRAUNSCHW" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1829
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1829 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63251 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 15 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Busso Peus (1)
  • cgb.fr (4)
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  • Reinhard Fischer (5)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (7)
  • WAG (4)
  • Westfälische (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Stack's - March 1, 2023
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе cgb.fr - July 26, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 26 июля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе cgb.fr - April 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе cgb.fr - December 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе cgb.fr - June 16, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 16 июня 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Stack's - January 20, 2020
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1829 CvC на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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