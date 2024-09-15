24 мариенгроша 1829 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1829 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63251 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 15 декабря 2016.

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