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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1824 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1 пфенниг 1824 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,65 - 2,19 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1824
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1824 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2189 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1824 CvC на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1824 CvC на аукционе Auctiones - September 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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