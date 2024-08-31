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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1818 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1 пфенниг 1818 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,65 - 2,19 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1818
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком FR. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 115 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
  • Westfälische (2)
  • Денга1700 (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1818 FR на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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