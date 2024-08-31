1 пфенниг 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком FR. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 115 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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