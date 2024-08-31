Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,65 - 2,19 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1818
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком FR. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 115 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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