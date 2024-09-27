1 пфенниг 1817 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1817 года со знаком FR. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 30 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

Сохранность XF (4) Нет оценки (8)