Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1817 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,65 - 2,19 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1817
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1817 года со знаком FR. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 30 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.
Сохранность
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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