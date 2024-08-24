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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1817 FR
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 талеров 1817 FR
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1817 FR
Средняя цена 220 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/12 талера 1817 FR
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1817 FR
Средняя цена 30 $
Продажи
0 12
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