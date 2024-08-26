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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1817 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 10 талеров 1817 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 10 талеров 1817 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1817
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1817 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4679 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1817 FR на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
1809 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1817 FR на аукционе Heritage - August 20, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1817 FR на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность VF30 PCGS
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1817 FR на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1817 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1817 FR на аукционе Stack's - December 10, 2009
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1817 FR на аукционе Stack's - December 10, 2009
Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2009
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1817 FR на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1817 FR на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1817 FR на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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