Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1817 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 10 талеров
- Год 1817
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1817 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4679 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
1809 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность VF30 PCGS
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2009
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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