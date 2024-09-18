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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1817 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1817 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1817 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1817
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1817 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 310 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.

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  • London Coins (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1817 FR на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1817 FR на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1817 FR на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1817 FR на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1817 FR на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1817 FR на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1817 FR на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1817 FR на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1817 FR на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1817 FR на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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