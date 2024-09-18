Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1817 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1817
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1817 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 310 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.
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- Westfälische (2)
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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