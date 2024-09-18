24 мариенгроша 1817 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1817 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 310 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.

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