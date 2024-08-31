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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1824 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1824 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1824
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1824 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • Reinhard Fischer (13)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
498 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - September 4, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 4 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - July 17, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2015
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - March 6, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 6 марта 2015
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - September 5, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 5 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - July 11, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 июля 2014
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - September 6, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Reinhard Fischer - May 24, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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