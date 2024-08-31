Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1824
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1824 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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