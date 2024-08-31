24 мариенгроша 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1824 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.

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