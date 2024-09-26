Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 10 талеров
- Год 1824
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1824 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4692 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
3900 $
Цена в валюте аукциона 3900 USD
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Где продать?
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