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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 10 талеров 1824 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 10 талеров 1824 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1824
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1824 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4692 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
7363 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Heritage - August 20, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
3900 $
Цена в валюте аукциона 3900 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Heritage - January 9, 2017
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Heritage - August 11, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Stack's - July 29, 2008
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Stack's - July 29, 2008
Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1824 CvC на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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