Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 пфеннига 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,63 - 4,31 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1824
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1824 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 40 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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