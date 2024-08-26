2 пфеннига 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1824 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 40 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

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