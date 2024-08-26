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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1824 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 2 пфеннига 1824 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,63 - 4,31 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1824
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1824 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 40 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1824 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1824 CvC на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1824 CvC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1824 CvC на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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